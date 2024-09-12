Fethiye Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA