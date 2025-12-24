Fenerbahçeli taraftarlar Sadettin Saran'a destek için stat önünde toplandı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Taraftarlar, Saran'a destek vermek amacıyla stadyum önünde bir araya geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a destek amaçlı sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda taraftarlar Saran için tezahüratta bulundu.
Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, kulübün stadına gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Öte yandan, Sadettin Saran'ın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL