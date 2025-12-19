Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
