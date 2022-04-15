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Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın

Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Orduevi içerisindeki bir restoranda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı restoranın çatı kısmında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevre binalara sirayet etmesi önlendi. Yangını kontrol altına almak için itfaiyenin çalışması sürüyor. Ayrıca olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken restoranda maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fenerbahçe, Kadıköy, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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