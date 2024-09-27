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Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı

Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcusu Serhat Akın, program çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Akın, sosyal medya hesabından durumu paylaştı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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