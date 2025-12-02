Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Olaylı Anlar: 43 Taraftara İşlem

Güncelleme:
Dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar, hakem hatalarının gölgesinde kaldı. Tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler ve bir Galatasaray oyuncusunun yaralanması sonrası 43 Fenerbahçe taraftarı hakkında adli işlem yapıldı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin sonucu kadar öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar gündeme oturdu. Hakem hatalarının öne çıktığı maçta, tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan toplam 43 seyirci hakkında adli işlem yapıldı. Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak fırlatarak gözünden yaralanmasına neden olan M.G. de dahil 3 Fenerbahçe taraftarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 biten derbi, saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturmuş, hakem hatalarının ayyuka çıktığı maçta, Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında Sarı-Kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş, sahaya atılan çakmağın gözüne gelmesi ile yaralanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı incelemeler sonucunda üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım Fenerbahçe taraftarlarından 43'ü hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında tribünden attığı çakmak ile futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralayan M.G. ile 2'si hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

Tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapılan Fenerbahçe taraftarlarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. Başlatılan soruşturmada çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili polisin güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
