Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'imza atmak' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Steven Sadettin Saran 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Saran, Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL