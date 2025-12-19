Haberler

Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek ve kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Saran'ın yurt dışında olduğu ve Türkiye'ye dönüşünün gecikmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'a, "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi. Başkan Saran'ın gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL

