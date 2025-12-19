Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'a, "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi. Başkan Saran'ın gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL