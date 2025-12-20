İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla ifade çağrılmıştı. Sabah saatlerinde ifade işlemleri için adliyeye gelen Sadettin Saran daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren Sadettin Saran, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. - İSTANBUL