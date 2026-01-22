Haberler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan hakim karşısına çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahse teşvik etmek suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşma, bilirkişi incelemesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan hakim karşısına çıktı. Hakim ara kararında dosyanın bilirkişiye gönderilerek yayıncı kuruluşun aldığı görüntünün ham olup olmadığı ve müdahale edilmesinin mümkün olup olmadığının, farklı feed kullanma şanslarının olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Duruşma, Saran'ın vareste tutulmasına da hükmedilerek eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
