Fenerbahçe-Alanyaspor Maçında Usulsüz Seyirci Temini: Bir Kişi Tutuklandı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma sokan A.K. adlı şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma sokan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında "Usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor takımları arasında oynanan futbol müsabakası öncesi dış arama noktasındaki yapılan kontrollerde; müsabakalara "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" yapıldığı belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde A.K. adlı 1 şüpheli takibe alındı. Polis tarafından adım adım izlenen A.K. gözaltına alındı. Zanlı, "6222 SKM" suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

