Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

DÜZCE (İHA) – Düzce'de direksiyon başında fenalaşan sürücüyü devriye atan polis ekipleri fark etti. Polisler ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay, merkeze bağlı Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Sezai E. kamyonetine bindiği esnada direksiyon başında fenalaştı. Bu esnada güzergah üzerinde devriye atan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri direksiyonu baygınlık geçiren sürücüyü fark etti. İlk müdahaleyi yapan polisler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri Sezai E.'ye yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa