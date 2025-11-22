Fenalaşan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 112'yi arayıp 'fenalaştım' diyen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 06.00 sıralarında Akhisar Mahallesi girişinde meydana geldi. Yolda yürüyen Hüseyin A.(62), bir anda fenalaştı. Fenalaşan adam 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA