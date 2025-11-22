Haberler

Fenalaşan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde yürüyen 62 yaşındaki Hüseyin A., fenalaştıktan sonra 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaparak şahsı hastaneye kaldırdı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 112'yi arayıp 'fenalaştım' diyen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 06.00 sıralarında Akhisar Mahallesi girişinde meydana geldi. Yolda yürüyen Hüseyin A.(62), bir anda fenalaştı. Fenalaşan adam 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.