Felçli Hastaya Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA'da felçli hastaya balkonda şiddet uygulayan kişi, gözaltına alındı. Hasta koruma altına alınırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

?Olay, Akpıyar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Felçli olduğu belirtilen kişi, yatağını kirlettiği gerekçesiyle yakını olan erkek tarafından hakaret edildikten sonra yüzüne tokat atılarak, ayağından çekilerek balkondan içeriye götürüldü. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şiddet uygulayan ve ismi açıklanmayan kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Felçli hasta koruma altına alınırken, olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"08.09.2023 tarihinde sosyal medyada yer alan Karaköprü ilçemizde bir vatandaşımıza kötü muamelede bulunulması konusuyla ilgili olarak Emniyet ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli kişi belirlenerek yakalanmış ve gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatılmıştır. Mağdur olan vatandaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sürece müdahil olunarak kurum bakımına alınmıştır. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."