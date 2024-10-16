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Felçli Ezel Erdem'den Adalet Çağrısı

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İstanbul Sultangazi'de pikniğe giden Ezel Erdem, 24 Ağustos 2019'da bir kavgada boynuna saplanan makas sonucunda felç oldu. Sosyal medya üzerinden, kendisine bu durumu yaşatan kişinin tutuklanmasını talep etti ve mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 5,5 yıl önce ailesi ile birlikte pikniğe giderken çıkan kavgada boynuna saplanan makasla felç kalan 18 yaşındaki Ezel Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda gerçekleşecek olan davanın sonuçlanmasını talep ederek, "Ben nasıl eve mahkum kaldıysam, ben nasıl yürüyemiyorsam o da dört duvarın arasına girsin. Oradan hiçbir şekilde çıkamazsın. Ben onun tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da meydana gelen olayda; iki grup arasında çıkan 'yol verme' kavgasında kullanılan bir makas, arada kalan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna saplanmıştı. Ezel'in belden aşağısı felç kalmıştı. 5.5 yıldır ayağa kalkabilmek için mücadele veren Ezel, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kendisinin yatağa bağımlı hale geldiğini ancak bu hale gelmesine neden olan Ümit G.'nin ise serbest halde dolaştığını belirtilen Ezel Erdem, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "2 grup kavga ederken ben de oradan geçiyordum. Ailece parka pikniğe gidiyorduk. Kavganın olduğunu görünce ben teyzemle geriye doğru gittik. Diğer yoldan parka gidecektik. Böyle birden bire boynumda bir ağırlık hissettim ve yere çöktüm. Dizlerim komple çöktü. Ondan sonra hastaneye götürüldüm. Şu anda omurilik felciyim 5.5 yıldır. Mahkememiz var. Bu videonun mahkemeye ses getirmesini istiyorum. Durumum gerçekten hiç iyi değil. Omurilik felciyim 5.5 yıldır tedavi görüyorum. Tedavilerim hiçbir şekilde sonuç vermedi. Ayrıca hastalıklarım gitgide ilerliyor. Hiçbir şekilde bir sonuç alamadım. Şu anda da tansiyon hastası olduğum için zaten hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Evden annemin kucağında çıkıyorum. Yürüyemiyorum omurilik felciyim. Ben hakkımın yerde kalmasını istemiyorum. Mahkememin sonuçlanmasını istiyorum. O, Ümit G. denen şahsın tutuklanmasını istiyorum. Ben nasıl eve mahkum kaldıysam, ben nasıl yürüyemiyorsam o da dört duvarın arasına girsin. Oradan hiçbir şekilde çıkamazsın. Ben onun tutuklanmasını istiyorum. Mahkemeden böyle bir sonuç hiçbir şekilde gelmedi. Ben tutuklanmasını istiyorum. Eğer ki o tutuklanırsa belki daha iyi olacağım. Ama hiçbir şekilde tutuklanmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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