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Felçli adamın 10 ton samanı kül oldu

Felçli adamın 10 ton samanı kül oldu

3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bir bölümü felç kalan 50 yaşındaki Osman Yeşilyaprak, bir yıllık samanı yangında kül oldu.

3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bir bölümü felç kalan 50 yaşındaki Osman Yeşilyaprak, bir yıllık samanı yangında kül oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ergen (Ğerzno) Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki Osman Yeşilyaprak, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bir bölümü felç kaldı. Kırsal Mahallede, eşi ve çocuklarının yardımıyla tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürmeye çalışan Yeşilyaprak, bu sefer de bir yıllık ekin ekerek elde ettiği samanı elektrik trafosunun panosunun yanmasıyla kül oldu.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangına söndürdü.

Yangında yaklaşık 10 ton saman kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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