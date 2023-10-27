Feke'de şafak operasyonu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda esrar ve 2 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Feke'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri bir eve şafak vakti operasyon düzenledi. H.O. isimli bir şahsın kaldığı evde yapılan baskında 1 tabanca, 400 gram esrar, 1 av tüfeği, tabanca fişekleri ile av fişekleri, satışa hazır 28 rulo esrar ele geçirilirken H.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.