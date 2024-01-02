Feke'de kayıp olarak aranan şahıs ormanda ölü bulundu

Feke'de 3 gündür kayıp olarak aranan şahıs ormanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, orman işletme müdürlüğünde memur olarak çalışan Ahmet Çatalkaya, 3 gün önce arkadaşının yanına gitti. Feke istikametine geri dönüşü esnasında Feke-Ortaköy Tahtalı Köprü civarında trafik kazası yaptı. Araç uçuruma yuvarlandı ancak bu kazayı hiç kimse fark etmedi. Çalışma arkadaşları tarafından her yerde aranan Çatalkaya, Tahtalı Köprü mevkiinde aracı ile kendisi ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA