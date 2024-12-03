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Feci kazada yaralanan kadın 17 gün sonra yaşamını yitirdi

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Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeliha Edalı, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Kazada metrelerce havaya fırlayan kadın için dualar edilirken, olayın şok etkisi sürdürüyor.

Feci kazada yaralanan kadın 17 gün sonra öldü

Metrelerce yükseğe fırlayan kadın otomobilin üstüne atkısı ise yola düşmüştü.

BARTIN - Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın Vural Ak Kavşağı'ndan Safranbolu Kavşağı'na seyir halinde bulunan Z.Ç. idaresindeki 74 ABA 032 plakalı otomobil, bir benzin istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Edalı'yaçarpmış, çarpmanın etkisiyle Zeliha E., metrelerce havaya fırlarken, şalı yola, kendisi ise otomobilin tavanına düşmüştü

Kazada ağır yaralanan Zeliha Edalı, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Lazadan 17 gün sonra yaşamını yitiren Zeliha Edalı, Bartın'ın Serdar Köyü'nde dualarla son yolculuğuna uğurlanaca.

Feci kazada yaralanan kadın 17 gün sonra yaşamını yitirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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