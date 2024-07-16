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Feci kazada ölümden döndü, ambulans yerine polis aracına binmek zorunda kaldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı hız yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, ticari taksiye ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Sağlık ekipleri ve polisle tartışan hafif yaralı sürücü gözaltına alındı.

Feci kazada ölümden döndü, ambulans yerine polis aracına binmek zorunda kaldı

Yoldan çıkan otomobilin ticari taksi, refüj ve aydınlatma direğine çarpıp hurdaya döndüğü anlar kamerada

Yardıma gelen sağlık ekipleri ve polisle tartışan hafif yaralı sürücü taşkınlık çıkartınca gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı hız yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ticari taksiye ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen B.T.B.'nin kullandığı 07 ACH 887 plakalı otomobil, alt geçitten çıktığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aynı yönde ilerleyen 07 H 0265 plakalı ticari taksiye çarparak kontrolden çıktı. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Devrilen aydınlatma direğiyle beraber metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak duran araçta sürücü B.T.B. ve yanındaki S.A. yaralandı.

Kaza sonrası gergin anlar yaşattı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak araçtan çıkan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü B.T.B. gergin anlar yaşattı. Daha sonra B.T.B., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı. Bunun üzerine polis ekipleri güçlükle sakinleştirdiği sürücü B.T.B.'yi gözaltına aldı. Diğer yaralı S.A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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