Feci kazada hayatını kaybeden Mualla Özbey son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da hafif ticari otomobilin çarptığı araç içerisinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 66 yaşındaki Mualla Özbey son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan aracın sürücüsü ve eşi olan Mehmet Özbey ise cenazede göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken Mehmet Özbey'in eşi Mualla Özbey hayatını kaybetti. Özbey'in cenazesi Beşkavaklar Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda sevenleri cenazeye katıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü ve eşi olan Mehmet Özbey ise cenazede göz yaşlarına hakim olamadı.

Eşi aracın başında dakikalarca oturmuştu

Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca hüzünlü bir şekilde oturdu. Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.