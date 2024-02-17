Feci kazada bir aile yok oldu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki aracın çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilde ölü sayısı 3'e yükseldi.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde meydana gelen kazadan acı haber geldi. Olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır'ın eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çelik Çırcır'da hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul'dan memleketleri Çankırı'ya giden ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, araçtan sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'nde entübe edildiği ve hayat mücadelesi vermeye devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.