Feci kazada babaannede hayatını kaybetti

Feci kazada babaannede hayatını kaybetti
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Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan Naile Kestanlıoğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan Naile Kestanlıoğlu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, 2 Haziran tarihinde gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışmıştı.

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçtaki sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetmişti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralanmıştı.

Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Meydana gelen kazada ağır yaralanan ve 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Naile Kestanlıoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Hayatını kaybeden Kestanlıoğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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