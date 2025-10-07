Feci kaza kamerada: Tır ile kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Gaziantep'te tır ile kafa kafaya çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Nesimi Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yol çalışması yapılan alandan karayoluna dönüş yapmaya çalışırken yolda seyir halinde olan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası, ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP