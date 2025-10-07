Haberler

Feci kaza kamerada: Tır ile kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tır ile kafa kafaya çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tır ile kafa kafaya çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Nesimi Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yol çalışması yapılan alandan karayoluna dönüş yapmaya çalışırken yolda seyir halinde olan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası, ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.