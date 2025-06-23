Feci kaza evli çifti hayattan kopardı

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Feci kaza evli çifti hayattan kopardı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir evli çift hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay, E-88 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Feci kaza evli çifti hayattan kopardı

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, E-88 karayolunda meydana geldi. H.Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Taha Kaymak idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı Fiat marka otomobil Çalatlı kavşağında çarpıştı. Kazada Taha Kaymak ile eşi Şükran Kaymak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - 3.Sayfa
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