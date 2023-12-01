Feci kaza ağabey ile kardeşi ayırdı

Feci kaza ağabey ile kardeşi ayırdı

Kazada hayatını kaybeden Mahir Havvat'ın cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde lastiği patladıktan sonra karşı şeride uçarak tırla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken ağabeyi ise yaralandı. Kazada ölen kardeşin cenazesi adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Gaziantep- Hatay karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Hatay istikametine giden Mahir Havvat idaresindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlamasının ardından sürücünün hakimiyetinden çıktı.

Sürücü öldü, ağabeyi yaralandı

Kontrolü kaybolan otomobil, karşı şeride geçerek Hasan K. idaresindeki 31 AON 752 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştıktan sonra savurularak 31 RAY 39 plakalı bir başka tıra çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan ağabeyi Onur Havvat ise yaralandı.

Cenaze acılı aileye teslim edildi

Kazada hayatını kaybeden Mahir Havvat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Hatay'ın Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan ağabey Onur Havvat'ın tedavisinin ise Gaziantep'teki özel bir hastanede sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.