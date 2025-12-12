Haberler

Finlandiya'nın küme düşen takımının 3 küçük taraftarı, stadyumu ateşe verdi

Finlandiya'da FC Haka kulübünün küme düşmesinin ardından, 15 yaşındaki üç taraftar Tehtaan Kentta stadyumunu ateşe verdi. Yangında bir tribün ve sahanın bir kısmı kül oldu. Olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Finlandiya'nın en üst ligi Veikkausliiga'nın en başarılı takımlarından olan ve 9 lig şampiyonluğu bulunan FC Haka kulübünün Tehtaan Kentta Stadyumu, haftalar önce küme düşmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü 15 yaşından küçük 3 taraftar tarafından ateşe verildi. Yangında bir tribün ve alevlerin sıçradığı sahanın bir kısmı küle döndü. FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz hesaplanmadığını, ancak önemli miktarlarda olacağını belirtti. Olay, sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutuyor. Ancak polisten yapılan açıklamada, "Cezai sorumluluğun olmaması, tazminat yükümlülüğünden muafiyet anlamına gelmez. Finlandiya'da tazminat yükümlülüğü için asgari yaş sınırı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

İngilizce adıyla "Factory Field" olarak bilinen ve 1934 yılında inşa edilen 3 bin 200 seyirci kapasiteli stadyum, yaklaşık 20 bin nüfuslu Valkeakoski kasabasının merkezinde yer alıyor. - HELSİNKİ

title