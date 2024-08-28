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FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın önce kalabalık bir etkinliğe saldırmayı planladığını açıkladı

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili FBI soruşturması devam ediyor. FBI yetkilileri, saldırganın önce kalabalık bir etkinliğe saldırmayı planladığını belirtti. Saldırganın Trump ve Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde araştırma yaptığı ortaya çıktı.

FBI, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırganın, Trump'ı hedef almaya karar vermeden önce kalabalık bir etkinliğe saldırmayı amaçladığını açıkladı.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimine ilişkin FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. FBI yetkilileri, Trump'ı öldürmeye çalışan silahlı saldırgan Thomas Crooks'un, suikast kararı almadan önce kalabalık bir etkinliğe saldırmak için "detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğunu" açıkladı.

FBI yetkilileri, 20 yaşındaki Crooks'un temmuz ayı başlarında Trump'ın konuşacağı miting için kayıt yaptırmadan önce Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump ve ABD Başkanı Joe Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde 60'tan fazla arama yaptığını aktardı. FBI yetkilileri, Crooks'un 2023 yılı eylül ayında Trump'ın seçim kampanyası etkinlikleri hakkında arama yaptığını ve bu yıl nisan ayında ise yaşadığı yer olan Batı Pennsylvania'da her iki başkan adayının seçim kampanyası etkinliklerine ilişkin aramalar yapmaya başladığını açıkladı. Yetkililer, saldırganın hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin ulusal kongrelerinin tarihlerini öğrenmek için de arama yaptığını aktardı.

"Çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi"

FBI'ın Batı Pennsylvania'daki en üst düzey yetkilisi özel ajan Kevin Rojek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bazı etkinliklere saldırı düzenlemek için detaylı ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girdiğini gördük. Yani çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi" ifadelerini kullandı. Rojek, Crooks'un temmuz ayının başlarında Trump mitinginin duyurulması ile birlikte bu mitinge "fazlasıyla odaklandığını" ve bu etkinliği suikast girişimi için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.

Rojek, FBI'ın halen Crooks'u Trump'a suikast girişiminde bulunma kararı almaya iten saikin ne olduğunu tespit edemediğini belirterek, kişisel bilgisayarından elde edilen verilere göre Crooks'un birçok ideolojiye ilgi gösterdiğini fakat sağ veya sol görüşe özel bir eğilimi olmadığını ifade etti.

Saldırganın, Trump'ın 13 Temmuz'daki mitingine günler kala ayrıca miting alanı, Trump'ın nerede konuşacağı, miting alanı yanında yer alan ve sonradan suikast girişimi için kullanacağı binanın sahibi olan şirkete ilişkin detaylarını da incelediği ifade edildi. Video kayıtları, Crooks'un binanın çatısında toplamda sadece altı dakika kadar bulunduğunu ortaya koydu. Aracında patlayıcı cihazlar da bulunan Crooks'un 2019 yılından itibaren bomba bileşenleri hakkında bilgi de aradığı ortaya çıktı.

FBI, daha önce Crooks'un herhangi bir grupla hareket ettiğine veya dış bir güç tarafından yönlendirildiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını açıklamıştı. Saldırganın uyuşturucu veya alkol kullandığına ilişkin bir veriye de ulaşılmamıştı.

Suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'da açık havada gerçekleştirilen mitingde kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan sadece sağ kulağından yara alarak kıl payı kurtulmuştu. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişide yaralanmıştı. Saldırgan Thomas Crooks ise ABD Gizli Servisi keskin nişancısı tarafından etkisiz hale getirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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