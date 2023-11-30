Fazla yolcu taşırken yakalandı, tartıştığı polise araçla çarptı Kayseri'de trafik polisine araçla çarparak yaralayan şahıs tutuklandı Kayseri'de fazla yolcu taşımaktan işlem yapılan ve tartıştığı polise araçla çarparak yaralayan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fazla yolcu taşırken yakalandı, tartıştığı polise araçla çarptı

Kayseri'de trafik polisine araçla çarparak yaralayan şahıs tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'de fazla yolcu taşımaktan işlem yapılan ve tartıştığı polise araçla çarparak yaralayan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Melikgazi ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücünün fazla yolcu taşıdığını tespit etti. İşlem yapılırken trafik polisleri ile tartışan sürücü, aracıyla trafik polisine çarparak yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan sürücü de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.