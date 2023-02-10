Fatsa'daki yangında ölen çocuk sayısı 3'e çıktı

Ordu'da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de hastanelik olduğu yangında Samsun'da hastaneye kaldırılan bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Ordu'da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de hastanelik olduğu yangında Samsun'da hastaneye kaldırılan bir çocuk daha hayatını kaybetti. Yangında ölen çocuk sayısı 3'e çıkmış oldu.

Yangın, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli uyruklu ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, alevlerden kurtulması için pencereden aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk ile evde bulunan Muhammed Hamido (2) isimli bebek hayatını kaybetti. Evde bulunan Bene Hamido, Halid Hamido, Tagrit Hamido ve Rukiye Hamido ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. 8 yaşındaki Rukiye Hamido ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Rukiye Hamido, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN