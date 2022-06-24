Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu ile ilgili olarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde 2 ikamet, 2 işyeri ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon dahilinde adresler ve araçta yapılan aramalarda, biri el yapımı olmak üzere 2 tabanca, toplamda 177 adet tabanca fişeği, 61 adet oyun pulu, 9 adet barbut zarı, bir adet el telsizi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şahıs hakkında da kumar oynamak suçundan idari işlem başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title