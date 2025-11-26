Haberler

Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: 5 Kilogram Altın Gasp Edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcu soygunu gerçekleşti. Silahlı bir saldırgan, Yılmaz Kuyumculuk'a girip çalışanı tehdit ederek yaklaşık 5 kilogram altını gasp etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve zanlı henüz yakalanamadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen ve yaklaşık 5 kilo altının gasp edildiği soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı ve kasklı bir kişi, Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcuya girerek çalışanı silahla tehdit etti. Soyguncu, yanındaki çantayı uzatarak altınların içine doldurulmasını istedi. Altınları aldıktan sonra çalışanı ellerinden ve ayaklarından iple bağlayan şüpheli, dükkandan hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, kasklı zanlının bugün saat 10.00 itibarıyla henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde zanlının dükkana girişi, altınların çantaya doldurulması ve çalışanın bağlanması net bir şekilde görülüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
