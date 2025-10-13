Haberler

Fatsa'da Kamyon Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir kamyonun çarptığı 37 yaşındaki İlknur Topal hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Ayazlı Mahallesi, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun O. idaresindeki 34 DVU 076 plakalı kamyon, işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal'a (37) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Topal, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlknur Topal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
