Haberler

Fatsa'da Göçük Altında Kalan Şahıs İçin Yeniden Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatılacak

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatılacak. Bölgedeki zemin hareketliliği nedeniyle çalışmalar çeşitli sürelerle durdurulmuştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişinin ise göçük altında kaldığı olayla ilgili yeniden arama ve kurtarma çalışmaları başlatılacak.

Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bölgede zemin hareketliliği devam ediyor

Cenazenin bulunmasının ardından aynı gün Ahmet Şahin (75) isimli şahsı bulmak için devam eden arama ve kurtarma çalışmaları, aynı gün gece saatlerine kadar devam etti. Ancak bölgedeki heyelan riski nedeniyle çalışmalara gece saatlerinde ara verilmişti.

Olay gününden 1 gün sonra çalışmalara ara verilmişti

6 Kasım tarihi sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin yardımıyla devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile yapılan çalışmaların ardından alandaki çalışmalara, saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi.

Çalışmaların kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor

Ekiplerin sonraki aşamada bölgede yaptığı incelemelerde Ahmet Şahin'in kullandığı kamyon enkazının yerinin tespit edildiği ancak AFAD'dan gelecek olan özel ekip ile çalışmaların yeniden başlayacağı öğrenildi. Çalışmaların, kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
