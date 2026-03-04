Fatma Nur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı, cenaze töreninde arbede çıktı
İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik memleketi Konya'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Törende Çelik'in ailesi ile cenazeye gelen kadınlar arasında arbede çıktı. O anlar kameralara yansıdı.
- Fatma Nur Çelik'in cenazesi, Konya'daki Parsana Büyük Camisi önünde kılınan namaz sonrası Musalla Mezarlığı'na defnedildi.
- Cenaze töreninde, Fatma Nur Çelik'in ailesi ile cenazeye gelen kadınlar arasında arbede çıktı.
- Törene, Konya Valisi İbrahim Akın ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten katıldı.
Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü öğrenci F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi, bugün memleketi Konya'da törenin yapılacağı Parsana Büyük Camisi'nin önüne getirildi.
FATMA ÖĞRETMENE SON GÖREV
Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası gözyaşları içinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.
CENAZEDE ARBEDE YAŞANDI
Fatma Nur Çelik'in cenazesinde kısa süreli gerilim yaşandı. Çelik'in ailesi ile cenazeye gelen kadınlar arasında arbede çıktı. Gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle son bulurken, o anlar kameralara yansıdı.