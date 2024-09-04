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Fatih'teki yan bakma meselesinde 1 tutuklama

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Fatih'te alkollü bir mekanda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Yan bakma meselesinden çıkan tartışmada 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fatih'teki yan bakma meselesinde 1 tutuklama

İSTANBUL - Fatih'te alkollü bir mekanda 1 kişinin hayatını kaybettiği kadınlara yan bakma meselesinden çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'inin tutuklandığı öğrenildi.

Fatih'te alkollü bir mekanda 1 kişinin hayatını kaybettiği kadınlara yan bakma meselesinden çıkan kavganın detayları ortaya çıktı. 1 Eylül'e saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda alkollü bir restoranda kardeşi ve arkadaşı ile zaman geçiren H.L.T., aynı mekanda abisi ve kız arkadaşlarıyla bulunan H.O. ile aralarında yan bakma gerekçesiyle tartışma çıktığı belirlendi. Çıkan tartışma sonucunda iş yeri çalışanlarından U.Y. isimli şahsın, H.L.T. ve yanındakileri darp ederek dışarı çıkarttığı tespit edildi. Bu sırada H.O.'nun restoranda bulunan masa üzerindeki bıçağı alarak H.L.T.'yi yaraladığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, şüpheliler ise kaçtı. Çalışmalar kapsamında 2 Eylül'de H.O. isimli şüphelinin Fatih'teki evine operasyon düzenlendi. H.O. isimli şüpheli şahıs ile evde bulunan A.H., Ş.Z., M.S.Z., M.E.O. ve M.M. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Ayrıca işyeri çalışanı U.Y. isimli şüpheli de aynı gün Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Z., M.S.Z ve M.E.O. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı, A.H., M.M. ve U.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, H.O.'nün ise kasten öldürme suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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