Fatih'te Zehirlenme Şüphesi: 4 Şüpheli Tahliye Edildi

Fatih'te Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan gıda sektörü çalışanı 4 şüpheli tahliye edildi. Otel sahibi, 2 otel görevlisi, ilaçlama firma sahibi ile 2 çalışanı olmak üzere toplam 6 şüphelinin ise tutukluluk hali devam ediyor.

Almanya'dan 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a gelerek 13 Kasım'da 'zehirlenme' şüphesiyle anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

4 şüpheliye tahliye

Soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi E.E., kafe işletme sahibi F.M.O., lokumcu sahibi şüpheli F.T. ve midye tezgahı bulunan şüpheli Y.D. tahliye edildi.

6 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor

Öte yandan, soruşturma kapsamında otel sahibi Hakan O., 2 otel görevlisi olan Muhammad M.U.D.C. ile Rustemsha B., ilaçlama firma sahibi Zeki K. ile 2 çalışanı olan Serkan K. ile Doğan C. olmak üzere toplam 6 şüphelinin ise tutukluluk halinin devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL