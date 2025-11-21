Fatih'te Zehirlenme Olayında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma sürerken, otelde ilaçlama işlemi yapan Doğan C.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti.

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklama kararı vermişti. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti. Simitçi olan M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ederken adli kontrol şartı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, "Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur" şeklinde ifade veren Doğan C.'nin otele giriş ve çıkış yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL