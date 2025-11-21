Fatih'te Zehirlenme İddiasıyla Otel Sahibi ve Çalışanları Tutuklandı

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından yeniden gözaltına alınan otel sahibi ve otel çalışanı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL