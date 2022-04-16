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Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt'ta kavga çıktı.

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt'ta kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Zabıta ve seyyar satıcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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