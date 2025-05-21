Fatih'te Yıkım Sırasında Moloz Düşmesi Panik Yarattı

Fatih'te yıkımı yapılan binadan kopan moloz, yan taraftaki binanın duvarını kırarak evin içerisine girdi. Olayda yaralanan olmazken, yan binadaki daire hasar aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Ökse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yıkım çalışması esnasında kopan moloz parçası, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin içerisine girdi. O sırada büyük panik yaşayan daire sakinleri, durumu yıkımı gerçekleştiren çalışanlara bildirdi. İnşaat çalışmaları bir süre durdurulurken, dairenin içine giren moloz çıkarıldı, yıkılan duvar ise örüldü.

Olayla ilgili konuşan daire sahibi Mustafa Cumhur Vardar, "Olay olduktan sonra geldim ben, oğlum içerdeydi Allah'tan ona bir şey olmadı. Şirket yetkilisi geldi ve karşılayacağız dedi. Duvar yıkılmış, içerdeki eşyalara da hasar vermiş" dedi. - İSTANBUL