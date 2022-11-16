Fatih'te yaşanan doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 10'a yükseldi 3. Sayfa Haberleri Fatih'te meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 10'a yükseldi. Fatih'te meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 10'a yükseldi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Fatih Evliya Ata Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana gelmişti. Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Fatih Belediye Başkanı Turan incelemelerde bulundu Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'teki doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olay hakkında bilgi alan Başkan Turan, çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih 3. Sayfa Haberler

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