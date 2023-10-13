Fatih'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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Fatih ilçesinde uzun süredir yalnız yaşayan Zülay Öz'ün evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fatih'te uzun süredir yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Zülay Öz'den (63) haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu.
Belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdiven aracıyla balkon kapısından daireye giren ekipler, Öz'ü mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zülay Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Öz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa