Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran iş yerine 42 bin 884 lira ceza kesildi - Haberler

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Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran iş yerine 42 bin 884 lira ceza kesildi

Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran iş yerine 42 bin 884 lira ceza kesildi Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen bir iş yerine 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

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Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşları izinsiz çalıştıran iş yerine 42 bin 884 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu vatandaşların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen bir iş yerine 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu 2 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde işyerlerinde denetleme yapıldı. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yapılan denetlemeler sonucunda bir işyerinde "Danışmanlık Hizmeti" adı altında 2 yabancı uyruklu şahsın izinsiz çalıştırıldığı öğrenildi. İşyerine 42 bin 884 lira idari para cezası uygulanırken B.N ve B.A isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan şahıslara yönelik sınır dışı işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler

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