Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı - Haberler

Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı.
Fatih'te vitrine bakan kadını altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te mağaza vitrinlerine bakan kadını, altına alan minibüs sürücüsü tutuklandı.
Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde Salı günü seyir halinde olan bir minibüs, kaldırıma çıkarak B.K. isimli yabancı uyruklu kadını altına almış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan R.A. isimli sürücü aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih'te yakalanmıştı. R.A isimli sürücü "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" ve "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa