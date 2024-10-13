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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.610 Gram Kenevir Ele Geçirildi

Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.610 Gram Kenevir Ele Geçirildi
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İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 adet kök halinde toplam 1.610 gram kenevir ve 11 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 adet kök halinde 1.610 gram kenevir ve 11 gram kurutulmuş esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Fatih'te çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Koca Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 10 Ekim'de saat 14.00 sıralarında tespit edilen adresin çevresinde güvenlik önlemleri alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, C.U. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 10 adet kök halinde 1.610 gram kenevir, 11 gram kurutulmuş esrar ve 4 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik istanbul Politika Kenevir 3-sayfa Hukuk

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