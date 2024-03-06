Fatih'te usulsüz ücret talep eden değnekçi yakalandı
Fatih Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fatih'te araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fatih Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde park alanlarına araç park eden sürücülerden vale hizmeti verdiğini belirterek ücret aldığı tespit edilen C.Y. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan değnekçi hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL