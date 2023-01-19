Fatih'te turiste motosiklet çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te yaya geçidinden geçen turiste motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan turist ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, motosiklet şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay saat 16.00 sıralarında Fatih Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Sirkeci tramvay durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçen turiste bir anlık dalgınlığı nedeniyle fark etmediği motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile turist yere yığılırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Turist ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yayaya çarpan motosiklet şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza esnasında olay yerinde olan "Kazasız Kul Olmaz" ekibi kurucusu Zahrettin Çelik "Olay hemen önümde yaşandı. Bir günde bunun gibi onlarca olaya tanık oluyoruz. Trafik bilinci çocuk yaşta olmadığı sürece bu asayiş sorunları devam eder. Elbette ki cezalar caydırıcı ama en başta trafik kültürünü çocuklarımıza aşılamak lazım. Trafikte bütün sürücü ve yayaları hoşgörüye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.