Fatih'te trafikte yol anlaşmazlığından çıkan kavga araç kamerasınca kaydedildi

Fatih'te trafikte yol anlaşmazlığından çıkan ve halk otobüsü şoförünün kesici aletle elinden yaralandığı kavga, araç kamerasınca kaydedildi. Olayda otobüs şoförü Abdullah K. kesici aletle yaralanırken, polis ekipleri şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te trafikte yol anlaşmazlığından çıkan ve halk otobüsü şoförünün kesici aletle elinden yaralandığı Kavga, araç kamerasınca kaydedildi.

Fındıkzade trafik ışıklarında kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü ile çift katlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah K. arasında yol anlaşmazlığından tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda otobüs şoförü Abdullah K. kesici aletle elinden yaralandı.

Şehremini Polis Merkezi'ne başvuran Abdullah K. kendisini yaralayan sürücüden şikayetçi oldu.

Otobüsteki kameranın kaydında otobüs şoförünün kavga sırasında "Keseri niye vuruyorsun?" demesi, yolcuların ise "Haydi, işe gideceğiz." diyerek kavga eden araç sürücülerine tepki göstermesi yer alıyor.

Kayıtta, diğer sürücülerin müdahale ettiği kavganın ardından şüphelinin aracına binip uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.??????