Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fatih'te Topkapı surları yakınında ceset bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te Topkapı surları yakınında ceset bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te tarihi Topkapı surlarının bitişiğindeki boş alanda erkek cesedi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin evsiz olarak kalan İ.Ç'ye ait olduğu belirlendi. İfadeler doğrultusunda, İ.Ç'nin köpek hırsızlığı konusunda husumetli olduğu E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli E.Y. Bayrampaşa'da gözaltına alındı.