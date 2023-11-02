Fatih'te Topkapı surları yakınında ceset bulundu, şüpheli gözaltına alındı
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Fatih'te tarihi Topkapı surlarının bitişiğindeki boş alanda erkek cesedi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin evsiz olarak kalan İ.Ç'ye ait olduğu belirlendi. İfadeler doğrultusunda, İ.Ç'nin köpek hırsızlığı konusunda husumetli olduğu E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli E.Y. Bayrampaşa'da gözaltına alındı.
Fatih'te, tarihi Topkapı surlarının bitişiğindeki boş alanda ceset bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Ekim'de surların bitişiğindeki boş alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sur çevresinde evsiz olarak kalan İ.Ç'ye ait olduğunu belirledi.
Sur çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, bazı kişilerin ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda, İ.Ç'nin aynı bölgede evsiz olarak kalan ve köpek hırsızlığı konusunda husumetli olduğu E.Y. tarafından aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli E.Y. polis ekiplerince Bayrampaşa'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.